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Дальнее зарубежье 21.09.2020 21:50

Бывшим адвокатом Пашаевым заинтересовались следователи в связи с возможным квартирным мошенничеством

Председатель Следственного комитета поручил подчиненным проверить сообщения СМИ о якобы мошенничестве с недвижимостью, к которому причастен бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

"Председатель СК РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева", - сообщили "Интерфаксу" в СК.

Следователей заинтересовала информация СМИ о том, что Пашаев, возможно, "причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров". "По их данным, он обманным путем прописался в их квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь", - рассказали в СК.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пашаев обманным путем прописался в квартире страдающей душевной болезнью женщины. Позднее Пашаев якобы приватизировал квартиру, оставив женщину без единственного жилья.

Теперь уже бывший адвокат Пашаев стал известен в связи с резонансным процессом по делу о смертельном ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым. В ходе процесса Пашаев неоднократно давал комментарии СМИ, в том числе прямо противоречащие друг другу. По сообщениям СМИ, он также обещал Ефремову, что тому не грозит строгий приговор.

Однако Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на и отправил его в колонию на 8 лет.

После приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева.

18 сентября стало известно, что совет Адвокатской палаты Северная Осетия - Алания принял решение о лишении Пашаева статуса адвоката на год. Федеральная палата адвокатов посчитала, что Пашаев нарушил требования Кодекса профессиональной этики в связи с их публичной активностью по резонансному делу. Прекращения адвокатского статуса Пашаева, а также возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского (он представлял интересы потерпевших по делу Ефремова) добивался и Минюст за их публичные высказывания в рамках расследования и суда по делу Ефремова.

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Тэги: РОССИЯ, СКР, АДВОКАТ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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