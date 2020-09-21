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Microsoft купит владельца разработчика игр Bethesda за $7,5 млрд

Microsoft Corp. покупает ZeniMax Media, которой в том числе принадлежит известный разработчик компьютерных игр Bethesda Softworks, за $7,5 млрд.

Сделка будет оплачена денежными средствами, сообщается в пресс-релизе компании. Покупка затрагивает все дочерние компании ZeniMax Media, включая id Software, Arkane, Tango Gameworks и MachineGames, в которых работает свыше 2,3 тыс. человек.

Сделка должна быть одобрена регулирующими органами. Планируется, что она будет завершена во второй половине 2021 финансового года (январь-июнь следующего года). При этом она окажет незначительное влияние на скорректированную операционную прибыль Microsoft в текущем и следующем финансовом году, говорится в сообщении компании.

В нем также отмечается, что игры "являются крупнейшим и самым быстрорастущим видом развлечений в мире - отраслью, выручка которой прогнозируется выше $200 млрд в 2021 году".

Bethesda была основана в 1986 году и является разработчиком таких популярных игр, как The Elder Scrolls и Fallout (начиная с третьей части). Также она занимается изданием проектов, разработанных другими "дочками" ZeniMax Media, включая серии игр Doom, Quake, Rage и Wolfenstein.

Котировки акций Microsoft в ходе торгов в понедельник снижаются на 1,4%. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 13%, в то время как значение фондового индекса Dow Jones Industrial Average выросло на 7% за этот период.

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Тэги: MICROSOFT, BETHESDA, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]