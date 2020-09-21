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Дальнее зарубежье 21.09.2020 22:37

Полиция Канады проводит операцию в Монреале по делу о ядовитой посылке Трампу

Полиция Канады проводит в Монреале операцию, связанную с делом о содержавшей яд посылке президенту США Дональду Трампу, сообщает канадское радио.

В расследовании задействовано подразделение, которое специализируется на работе с опасными веществами. В местной полиции отметили, что "приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности общественности".

Ранее сообщалось о задержании женщины, подозреваемой в отправке посылки с ядовитым веществом рицин в Белый дом, при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк.

Посылка, отправленная на имя президента США Дональда Трампа, была перехвачена на прошлой неделе: по информации СМИ, специалисты проанализировали содержавшееся в ней вещество и подтвердили, что речь действительно идет о рицине. В ряде случаев отравление этим ядом может быть фатально.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАНАДА, США, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЫЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]