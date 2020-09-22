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СНГ 22.09.2020 11:05

B Украине начинаются масштабные военные учения

На Украине 22-25 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020" с привлечением значительного количества военнослужащих и техники.

"Учения проводятся под руководством главнокомандующего Вооруженных сил Украины (Руслана Хомчака - ИФ) по теме: "Управление межвидовыми группированиями войск в операции сил обороны". Они являются итоговым мероприятием всего комплекса подготовки Вооруженных сил Украины в 2020 учебном году", - сообщил ранее журналистам начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран.

Он отметил, что к маневрам привлекается более 100 военных частей, подразделений всех родов, видов войск и специальных войск ВСУ, а также других составляющих сил обороны, будет задействовано около 12 тыс. единиц вооружения и до 700 единиц военной техники.

Кроме того, добавил Таран, учения проводятся на едином оперативно-стратегическом фоне, который приближен к вероятному характеру развития военно-политической обстановки вокруг Украины.

Таран также напомнил, что в течение 2020 года органы военного управления провели организационные мероприятия для перехода на J-структуру по аналогии системы управления стран-членов НАТО. По его словам, учения станут контрольным мероприятием для проверки этой новой системы.

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Тэги: УКРАИНА, УЧЕНИЯ, ГЕНШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]