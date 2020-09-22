B Украине начинаются масштабные военные учения

На Украине 22-25 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020" с привлечением значительного количества военнослужащих и техники.
"Учения проводятся под руководством главнокомандующего Вооруженных сил Украины (Руслана Хомчака - ИФ) по теме: "Управление межвидовыми группированиями войск в операции сил обороны". Они являются итоговым мероприятием всего комплекса подготовки Вооруженных сил Украины в 2020 учебном году", - сообщил ранее журналистам начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран.
Он отметил, что к маневрам привлекается более 100 военных частей, подразделений всех родов, видов войск и специальных войск ВСУ, а также других составляющих сил обороны, будет задействовано около 12 тыс. единиц вооружения и до 700 единиц военной техники.
Кроме того, добавил Таран, учения проводятся на едином оперативно-стратегическом фоне, который приближен к вероятному характеру развития военно-политической обстановки вокруг Украины.
Таран также напомнил, что в течение 2020 года органы военного управления провели организационные мероприятия для перехода на J-структуру по аналогии системы управления стран-членов НАТО. По его словам, учения станут контрольным мероприятием для проверки этой новой системы.
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