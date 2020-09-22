Представитель ЕС по иностранным делам посетит Украину

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель посетит 22 сентября Киев с официальным визитом, сообщила накануне в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В коммюнике отмечается, что глава дипломатии ЕС встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В ходе визита Боррель также проведет встречи с министром обороны Украины Андреем Тараном, специальным представителем действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау и главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшаром Халитом Чевиком.

Запланированы встречи Борреля с представителями гражданского общества и украинского парламента, "чтобы обсудить развитие борьбы с коррупцией на Украине", сказано в сообщении ЕВС.