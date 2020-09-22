Представитель ЕС по иностранным делам посетит Украину

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель посетит 22 сентября Киев с официальным визитом, сообщила накануне в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
В коммюнике отмечается, что глава дипломатии ЕС встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
В ходе визита Боррель также проведет встречи с министром обороны Украины Андреем Тараном, специальным представителем действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау и главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшаром Халитом Чевиком.
Запланированы встречи Борреля с представителями гражданского общества и украинского парламента, "чтобы обсудить развитие борьбы с коррупцией на Украине", сказано в сообщении ЕВС.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Премьер Армении намеренно подрывает формат и суть переговоров по Карабаху - президент Азербайджана
Баку и Кишинев договорились о проведении межмидовских политических консультациях
Экономике США предстоит долгий и неопределенный путь к восстановлению - Пауэлл
Турция по TANAP с конца июня 2018г получила 6,7 млрд кубометров газа из Азербайджана
Азербайджан в январе-августе 2020г увеличил экспорт газа на 17,6%, поставки в Турцию возросли на 25,3%
Illumina покупает разработчика тестов для выявления рака Grail за $8 млрд
Компании турсектора США затрудняются строить прогнозы из-за пандемии коронавируса
В Азербайджане за сутки выявлено 92 новых случая COVID-19, 1 человек скончался
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку открылась онлайн-выставка «Полководцы Великой Отечественной войны»
Nar наградил абитуриентов набравших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори