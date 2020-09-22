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СНГ 22.09.2020 11:16

Представитель ЕС по иностранным делам посетит Украину

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель посетит 22 сентября Киев с официальным визитом, сообщила накануне в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В коммюнике отмечается, что глава дипломатии ЕС встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В ходе визита Боррель также проведет встречи с министром обороны Украины Андреем Тараном, специальным представителем действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау и главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшаром Халитом Чевиком.

Запланированы встречи Борреля с представителями гражданского общества и украинского парламента, "чтобы обсудить развитие борьбы с коррупцией на Украине", сказано в сообщении ЕВС.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, БОРРЕЛЬ, УКРАИНА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]