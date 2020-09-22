Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Совет Безопасности ООН часто оказывается в тупике при решении вопросов безопасности, и надеется на расширение состава этого органа.

"ООН настолько эффективна, насколько едины ее члены. В частности, когда речь заходит о вопросах безопасности, таких как ситуация в Ливии и трагедия в Сирии. Совет Безопасности очень часто оказывается в тупике, когда необходимо решение. Нам необходимы реформы", - заявила Меркель, выступая в формате видеообращения на заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН по случаю 75-летия организации.

Она подчеркнула, что "Германия готова и далее продолжить выполнять свои обязательства и будет рада сделать это в расширенном составе Совета Безопасности".