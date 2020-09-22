Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0173 RUR   0.0225 GBR   2.2026 TRY   0.2246

Цена на нефть

$/bbl   21.09 WTI 39.31 -1.80 Brent 41.44 -1.71

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.09.2020 10:27

Меркель заявила, что СБ ОНН "оказывается в тупике", когда имеют место вопросы безопасности

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Совет Безопасности ООН часто оказывается в тупике при решении вопросов безопасности, и надеется на расширение состава этого органа.

"ООН настолько эффективна, насколько едины ее члены. В частности, когда речь заходит о вопросах безопасности, таких как ситуация в Ливии и трагедия в Сирии. Совет Безопасности очень часто оказывается в тупике, когда необходимо решение. Нам необходимы реформы", - заявила Меркель, выступая в формате видеообращения на заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН по случаю 75-летия организации.

Она подчеркнула, что "Германия готова и далее продолжить выполнять свои обязательства и будет рада сделать это в расширенном составе Совета Безопасности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ


Похожие новости


Достичь в СБ ООН согласия по Сирии будет сложно - Меркель Глава МИД Германии отмечает важность сотрудничества с Азербайджаном в Совбезе ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]