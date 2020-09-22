Трамп встретился с судьей Барретт, претендующей на роль судьи Верховного суда

Судья Апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт, кандидатура которой рассматривается президентом США на роль судьи Верховного суда, встретилась в понедельник в Белом доме с президентом Трампом, сообщает The Hill со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, встреча состоялась в понедельник днем, перед тем как Трамп отправился в штат Огайо для участия в предвыборном митинге.

Ранее президент США заявил журналистам, что рассматривает пять кандидатур на место скончавшейся в пятницу судьи Рут Бейдер Гинзбург. Однако, по словам знакомых с процессом отбора, серьезно рассматриваются две - Барретт и Барбара Лагоа.

"Она одна из тех людей, которых очень уважают. Она определенно одна из кандидатов", - заявил Трамп о Барретт.

О Лагоа президент США сообщил: "У нее большая поддержка. Я не знаю ее, но слышал, что она замечательная. И она одна из тех, кого мы рассматриваем".

Трамп отметил, что может встретиться с Лагоа позже на этой неделе, когда будет в Южной Флориде.

Ожидается, что президент США назовет свою кандидатуру на место судьи Верховного суда в субботу.

По словам президента, до выдвижения кандидатуры состоится церемония, чтобы отдать дань уважения члену Верховного суда США Гинзбург, которая скончалась 19 сентября на 88-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после рака.

Сама Гинзбург перед смертью выразила желание, чтобы нового члена Верховного суда США выбрали после инаугурации избранного президента.

Должность члена Верховного суда США - пожизненная. Кандидата выдвигает президент, далее назначение судьи утверждает Сенат. В настоящее время большинство мест в Сенате удерживают республиканцы, которые с высокой долей вероятности поддержат выбранного