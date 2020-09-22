Parlar Ting A.T получит свыше 2,2 млн манатов на создание интенсивных фруктовых садов

Государственное агентство занятости при Минтруда и соцзащиты населения привлекло ООО «Parlar Ting A.T» для создания интенсивных фруктов садов.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, в рамках которого Parlar Ting A.T обязуется выполнить работы по созданию фруктовых садов и последующую их сдачу агентству.

Сумма контракта - 2 млн 233,507 тыс. манатов.

Х.Насирзаде