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Бизнес и законодательство 22.09.2020 10:40

В Азербайджане создана инвесткомпания с уставным капиталом в 500 тыс. манатов

В Азербайджане зарегистрирована новая инвестиционная компания - ОАО "MFX-Trading", сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе.

Уставный капитал компании составляет 500 тыс. манатов.

Ее официальным представителем является Захир Абдуллаев.

В состав наблюдательного совета ОАО входят Идрис Мамедов, Ибрагим Сафарзаде и Анар Тахмазов.

Компания прошла государственную регистрацию 19 августа 2020 года.

А.Мамедов

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Тэги: ИНВЕСТКОМПАНИЯ, ГОСРЕГИСТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]