В Азербайджане создана инвесткомпания с уставным капиталом в 500 тыс. манатов

В Азербайджане зарегистрирована новая инвестиционная компания - ОАО "MFX-Trading", сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе.
Уставный капитал компании составляет 500 тыс. манатов.
Ее официальным представителем является Захир Абдуллаев.
В состав наблюдательного совета ОАО входят Идрис Мамедов, Ибрагим Сафарзаде и Анар Тахмазов.
Компания прошла государственную регистрацию 19 августа 2020 года.
А.Мамедов
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