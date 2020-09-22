Азербайджан в январе-августе сократил экспорт нефти на 8% -Минэнерго

Экспорт нефти с конденсатом из Азербайджана в январе-августе 2020 года составил 19,2 млн тонн, что на 8,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.
"Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-августе составила 23,2 млн тонн, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 1,8 млн тонн (на 7,2% - ИФ). При этом, компанией SOCAR добыто 4,8 млн тонн нефти с конденсатом, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) – 16 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз – 2,4 млн тонн конденсата",- сообщили в министерстве.
По данным ведомства, за январь-август 2020 года в Азербайджане переработано 4 млн тонн нефти, что на 201 тыс. тонн или на 4,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
«Экспорт нефти (с конденсатом) из Азербайджана за январь-август 2020 года составил 19,2 млн тонн (спад на 8,1%). При этом, 18,4 млн тонн пришлось на долю нефти с блока АЧГ и конденсат с месторождения Шах-Дениз, 0,8 млн тонн - на долю SOCAR», - сообщили в Минэнерго.
По информации ведомства, с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз с момента начала их разработки и на 1 сентября 2020 года добыто суммарно 545,5 млн тонн нефти с конденсатом, экспортировано – 544,9 млн тонн.
Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)
Добыча газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
Н.Аббасова
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