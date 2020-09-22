Проект экспорта газа из Восточного Средиземноморья, возможно, обретёт новую организационную структуру

Новая международная организационная структура, возможно, будет создана в ближайшее время для реализации проекта экспорта газа из Восточного Средиземноморья в Европу, сообщили арабские СМИ.

Как передает агентство "Интерфакс-Азербайджан", представители семи стран Средиземного моря договорятся о создании так называемого "Восточно-Средиземноморского форума", одной из целью которого станет продвижение проекта экспорта газа из региона Средиземного моря в Южную Европу.

Деятельность новой организации, учредителями которой возможно станут Египет, Израиль, Греция, Кипр, Иордания, Палестинская автономия и Италия, будет направлена в целом на укрепление экономических и политических отношений в регионе, усилению влияния этих стран в мире.

Как известно, в Египте уже имеются два завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), Израиль экспортирует свой газ в Иорданию и Египет, а в Средиземном море обнаружены новые промышленные запасы газа.

Примечательно, что сообщения о создании новой организационной структуры совпали во времени с процессом нормализации отношений между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Израилем. Арабские СМИ сообщают в этой связи о возможной реализации нового проекта по транспортировке нефти из ОАЭ через Саудовскую Аравию в Израиль и далее по всему миру, минуя Суэцкий канал и Персидский залив.