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ТЭК 22.09.2020 10:47

Проект экспорта газа из Восточного Средиземноморья, возможно, обретёт новую организационную структуру

Новая международная организационная структура, возможно, будет создана в ближайшее время для реализации проекта экспорта газа из Восточного Средиземноморья в Европу, сообщили арабские СМИ.

Как передает агентство "Интерфакс-Азербайджан", представители семи стран Средиземного моря договорятся о создании так называемого "Восточно-Средиземноморского форума", одной из целью которого станет продвижение проекта экспорта газа из региона Средиземного моря в Южную Европу.

Деятельность новой организации, учредителями которой возможно станут Египет, Израиль, Греция, Кипр, Иордания, Палестинская автономия и Италия, будет направлена в целом на укрепление экономических и политических отношений в регионе, усилению влияния этих стран в мире.

Как известно, в Египте уже имеются два завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), Израиль экспортирует свой газ в Иорданию и Египет, а в Средиземном море обнаружены новые промышленные запасы газа.

Примечательно, что сообщения о создании новой организационной структуры совпали во времени с процессом нормализации отношений между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Израилем. Арабские СМИ сообщают в этой связи о возможной реализации нового проекта по транспортировке нефти из ОАЭ через Саудовскую Аравию в Израиль и далее по всему миру, минуя Суэцкий канал и Персидский залив.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ГАЗ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]