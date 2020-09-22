Проект экспорта газа из Восточного Средиземноморья, возможно, обретёт новую организационную структуру

Новая международная организационная структура, возможно, будет создана в ближайшее время для реализации проекта экспорта газа из Восточного Средиземноморья в Европу, сообщили арабские СМИ.
Как передает агентство "Интерфакс-Азербайджан", представители семи стран Средиземного моря договорятся о создании так называемого "Восточно-Средиземноморского форума", одной из целью которого станет продвижение проекта экспорта газа из региона Средиземного моря в Южную Европу.
Деятельность новой организации, учредителями которой возможно станут Египет, Израиль, Греция, Кипр, Иордания, Палестинская автономия и Италия, будет направлена в целом на укрепление экономических и политических отношений в регионе, усилению влияния этих стран в мире.
Как известно, в Египте уже имеются два завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), Израиль экспортирует свой газ в Иорданию и Египет, а в Средиземном море обнаружены новые промышленные запасы газа.
Примечательно, что сообщения о создании новой организационной структуры совпали во времени с процессом нормализации отношений между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Израилем. Арабские СМИ сообщают в этой связи о возможной реализации нового проекта по транспортировке нефти из ОАЭ через Саудовскую Аравию в Израиль и далее по всему миру, минуя Суэцкий канал и Персидский залив.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Премьер Армении намеренно подрывает формат и суть переговоров по Карабаху - президент Азербайджана
Баку и Кишинев договорились о проведении межмидовских политических консультациях
Illumina покупает разработчика тестов для выявления рака Grail за $8 млрд
Компании турсектора США затрудняются строить прогнозы из-за пандемии коронавируса
В Азербайджане за сутки выявлено 92 новых случая COVID-19, 1 человек скончался
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Помпео надеется, позиция США по Ирану не изменится даже в случае поражения Трампа на выборах
6 215 новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 160 умерших - оперштаб
Армянская оппозиция намерена провести общенациональный митинг 8 октября
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку открылась онлайн-выставка «Полководцы Великой Отечественной войны»
Nar наградил абитуриентов набравших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори