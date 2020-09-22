В Баку открылась онлайн-выставка «Полководцы Великой Отечественной войны»

Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) представляет онлайн-выставку «Полководцы Великой Отечественной войны», подготовленную Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Выставка рассказывает о становлении полководческого таланта в ходе сражений в Великой Отечественной войне одиннадцати выдающихся полководцев – представителей новой советской школы военной науки.

С онлайн-выставкойи её описанием можно ознакомиться по ссылкеhttps://www.facebook.com/190658944285922/posts/3403042829714168/.