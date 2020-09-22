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22.09.2020 11:05

В Баку открылась онлайн-выставка «Полководцы Великой Отечественной войны»

Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) представляет онлайн-выставку «Полководцы Великой Отечественной войны», подготовленную Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Выставка рассказывает о становлении полководческого таланта в ходе сражений в Великой Отечественной войне одиннадцати выдающихся полководцев – представителей новой советской школы военной науки.

С онлайн-выставкойи её описанием можно ознакомиться по ссылкеhttps://www.facebook.com/190658944285922/posts/3403042829714168/.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]