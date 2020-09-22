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Регион 22.09.2020 11:14

Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 3 тыс. 913

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 218 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 3 тыс. 913, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 193 новых больных за сутки. Суточный прирост составил 5,90%. За минувшие 14 дней количество подтвержденных заражений коронавирусом в Грузии увеличилось на 126,32%. За последние две недели заразились COVID-19 в стране 2 тыс. 184 человека, за минувшие двое суток скончались три пациента.

По данным ведомства, в настоящее время в режиме карантина находятся 4 тыс. 988 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек. Выздоровели 1 тыс. 574, скончались от коронавирусной инфекции 22 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]