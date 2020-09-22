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Регион 22.09.2020 11:24

Армянская оппозиция намерена провести общенациональный митинг 8 октября

Три оппозиционные партии Армении "Процветающая Армения", "Дашнакцутюн" и "Родина" назначили общегосударственный митинг на 8 октября, говорится в совместном заявлении этих политических организаций, опубликованном во вторник.

Партии заявили, что приняли решение о проведении митинга, "оценивая сложившуюся в стране ситуацию и считая неизбежным формирование национальной власти нового качества".

Митинг планируется провести вечером 8 октября на площади Свободы в центре Еревана.

Согласно заявлению оппозиции, действующее правительство Армении за два года после смены власти не оправдало ожидания общества и поставило под угрозу развитие страны.

"За прошедшие два года общественные ожидания не оправдались, неудачи властей носят повсеместный характер, под угрозой оказалась перспектива развития страны. Правящая политическая сила показала свою неспособность противостоять вызовам", - говорится в заявлении оппозиционных партий.

"Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основана в 1890 году. Партией "Процветающая Армения" руководит депутат парламента, один из крупнейших предпринимателей страны Гагик Царукян. Партия "Родина" создана в 2020 году бывшим директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]