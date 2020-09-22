Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0173 RUR   0.0225 GBR   2.2026 TRY   0.2246

Цена на нефть

$/bbl   21.09 WTI 39.31 -1.80 Brent 41.44 -1.71

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 22.09.2020 11:26

Экономике США предстоит долгий и неопределенный путь к восстановлению - Пауэлл

Экономические меры, принятые в ответ на ситуацию с коронавирусом, смягчили негативные последствия вызванного пандемией спада, но Конгрессу США, вероятно, придется выделить дополнительное финансирование для поддержки секторов экономики, которые по-прежнему испытывают трудности, полагает председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

"Наша экономика полностью восстановится после этого сложного периода", - говорится в речи Пауэлла, подготовленной для слушания в Конгрессе во вторник. ФРС будет "делать все возможное, сколько бы времени это ни заняло, чтобы обеспечить как можно более активное восстановление и ограничить долгосрочный ущерб для экономики".

Пауэлл во вторник выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В среду Пауэллу предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Глава американского ЦБ отмечает, что экономика восстанавливалась в последние месяцы после снятия локдаунов, введенных для сдерживания распространения коронавируса, и что рост расходов домохозяйств, вероятно, отражает федеральные меры стимулирования, в числе которых расширение пособий по безработице.

"Многие экономические показатели демонстрируют заметное улучшение, - говорит Пауэлл. - Однако как занятость, так и общая экономическая активность остаются гораздо ниже уровней, наблюдавшихся до пандемии, и путь, по которому нам предстоит идти, по-прежнему остается весьма неопределенным".

При этом Пауэлл повторил свои предыдущие замечания относительно необходимости дальнейшей поддержки со стороны как денежно-кредитной, так и фискальной политики, чтобы предотвратить еще более серьезный ущерб.

"Дальнейший путь будет зависеть от сохранения контроля над вирусом и политических действий, предпринимаемых на всех уровнях правительства", - говорится в речи Пауэлла.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ПАУЭЛЛ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Трамп намерен покончить с зависимостью американской экономики от китайской Трамп подписал указ о частичном возврате экстренных выплат безработным в обход Конгресса Глава ФРБ Далласа ожидает безработицу в США на уровне 9-10% в конце года МВФ оценивает падение ВВП США во II квартале в 37% США намерены продолжить открывать экономику, несмотря на распространение коронавируса ВВП США в I квартале упал на 5% - окончательные данные

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]