Экономике США предстоит долгий и неопределенный путь к восстановлению - Пауэлл

Экономические меры, принятые в ответ на ситуацию с коронавирусом, смягчили негативные последствия вызванного пандемией спада, но Конгрессу США, вероятно, придется выделить дополнительное финансирование для поддержки секторов экономики, которые по-прежнему испытывают трудности, полагает председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.
"Наша экономика полностью восстановится после этого сложного периода", - говорится в речи Пауэлла, подготовленной для слушания в Конгрессе во вторник. ФРС будет "делать все возможное, сколько бы времени это ни заняло, чтобы обеспечить как можно более активное восстановление и ограничить долгосрочный ущерб для экономики".
Пауэлл во вторник выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В среду Пауэллу предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.
Глава американского ЦБ отмечает, что экономика восстанавливалась в последние месяцы после снятия локдаунов, введенных для сдерживания распространения коронавируса, и что рост расходов домохозяйств, вероятно, отражает федеральные меры стимулирования, в числе которых расширение пособий по безработице.
"Многие экономические показатели демонстрируют заметное улучшение, - говорит Пауэлл. - Однако как занятость, так и общая экономическая активность остаются гораздо ниже уровней, наблюдавшихся до пандемии, и путь, по которому нам предстоит идти, по-прежнему остается весьма неопределенным".
При этом Пауэлл повторил свои предыдущие замечания относительно необходимости дальнейшей поддержки со стороны как денежно-кредитной, так и фискальной политики, чтобы предотвратить еще более серьезный ущерб.
"Дальнейший путь будет зависеть от сохранения контроля над вирусом и политических действий, предпринимаемых на всех уровнях правительства", - говорится в речи Пауэлла.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Премьер Армении намеренно подрывает формат и суть переговоров по Карабаху - президент Азербайджана
Баку и Кишинев договорились о проведении межмидовских политических консультациях
Illumina покупает разработчика тестов для выявления рака Grail за $8 млрд
Компании турсектора США затрудняются строить прогнозы из-за пандемии коронавируса
В Азербайджане за сутки выявлено 92 новых случая COVID-19, 1 человек скончался
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Помпео надеется, позиция США по Ирану не изменится даже в случае поражения Трампа на выборах
6 215 новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 160 умерших - оперштаб
Армянская оппозиция намерена провести общенациональный митинг 8 октября
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку открылась онлайн-выставка «Полководцы Великой Отечественной войны»
Nar наградил абитуриентов набравших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори