6 215 новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 160 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6 215 случаев, умерли за сутки 160 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 215 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1559 (25,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В конце прошлой недели впервые с июля количество выявленных случаев коронавируса превысило отметку шесть тысяч. До этого, начиная с 4 сентября, количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5 тыс. до 5,5 тыс. заболевших коронавирусом.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 115 810 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, за весь период по России умерло - 19 649 человек. Количество выписанных составило 917 949 человек, в том числе 5 976 выписанных за последние сутки, - говорится в сообщении оперштаба.
Между тем впервые количество летальных исходов за последнее время опустилось ниже ста случаев.
В Москве за последние сутки выявлено 980 случаев СOVID-19, 15 человек скончались, 1191 выписан по выздоровлению.
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