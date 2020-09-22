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Дальнее зарубежье 22.09.2020 15:28

"Зеленая зона" в Багдаде подверглась обстрелу - Минобороны Ирака

По особо охраняемой "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения Ирака, выпущены три минометных снаряда, сообщило во вторник Министерство обороны страны.

"Три минометных снаряда разорвались на территории "зеленой зоны" в центре Багдада сегодня на рассвете", - говорится в заявлении пресс-службы министерства.

По данным Минобороны, в результате атаки никто не пострадал.

О том, кто мог совершить обстрел, не сообщается.

На прошлой неделе по "зеленой зоне" Багдада также был выпущен реактивный снаряд.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, БАГДАД, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]