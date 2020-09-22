"Зеленая зона" в Багдаде подверглась обстрелу - Минобороны Ирака

По особо охраняемой "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения Ирака, выпущены три минометных снаряда, сообщило во вторник Министерство обороны страны.
"Три минометных снаряда разорвались на территории "зеленой зоны" в центре Багдада сегодня на рассвете", - говорится в заявлении пресс-службы министерства.
По данным Минобороны, в результате атаки никто не пострадал.
О том, кто мог совершить обстрел, не сообщается.
На прошлой неделе по "зеленой зоне" Багдада также был выпущен реактивный снаряд.
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