"Зеленая зона" в Багдаде подверглась обстрелу - Минобороны Ирака

По особо охраняемой "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения Ирака, выпущены три минометных снаряда, сообщило во вторник Министерство обороны страны.

"Три минометных снаряда разорвались на территории "зеленой зоны" в центре Багдада сегодня на рассвете", - говорится в заявлении пресс-службы министерства.

По данным Минобороны, в результате атаки никто не пострадал.

О том, кто мог совершить обстрел, не сообщается.

На прошлой неделе по "зеленой зоне" Багдада также был выпущен реактивный снаряд.