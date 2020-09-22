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Дальнее зарубежье 22.09.2020 15:50

США впали в зависимость от собственной политики санкций, считает Песков

Американская политика санкций не находит поддержки у мирового сообщества, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается в целом такой санкционной зависимости США, а это уже трудно назвать по-другому, то она всем хорошо известна, всем странам мира, и вряд ли кто-то такую деятельность одобряет", - сказал он журналистам, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон намерен ввести санкции в отношении России за отравление оппозиционера Алексея Навального после того, как станут все обстоятельства инцидента.

В целом Песков сказал, что оставит "удовольствие комментировать заявление госсекретаря США своей коллеге Маше (официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой - ИФ)".

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Тэги: РОССИЯ, ПЕСКОВ, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]