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Наука и образование 22.09.2020 16:18

Церемония вручения Нобелевской премии мира перенесена из мэрии Осло в столичный университет

Церемония вручения Нобелевской премии мира состоится по традиции 10 декабря, но пройдет менее широкомасштабно из-за эпидемии COVID-19, проинформировал во вторник в эфире норвежской телерадиокомпании NRK глава норвежского Нобелевского института Олав Нельстад.

В частности, по его словам, церемония пройдет не в главном зале мэрии Осло, рассчитанном на прием тысячи гостей, а в основной аудитории Университета Осло, где могут разместиться сто человек.

Банкет в честь нобелевского лауреата будет отменен.

Ранее об отмене банкета в честь нобелевских лауреатов по медицине, физике, химии, литературе и экономике объявил Нобелевский фонд в Стокгольме.

По словам Нельстада, также пока неясно, сможет ли лауреат (или лауреаты) прибыть в Осло для того, чтобы получить премию лично. В Стокгольме также не исключают, что церемония может пройти онлайн, а личные приглашения будут разосланы в будущем году.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, НОБЕЛЬ, МИР, ЦЕРЕМОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]