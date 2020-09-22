Церемония вручения Нобелевской премии мира перенесена из мэрии Осло в столичный университет

Церемония вручения Нобелевской премии мира состоится по традиции 10 декабря, но пройдет менее широкомасштабно из-за эпидемии COVID-19, проинформировал во вторник в эфире норвежской телерадиокомпании NRK глава норвежского Нобелевского института Олав Нельстад.

В частности, по его словам, церемония пройдет не в главном зале мэрии Осло, рассчитанном на прием тысячи гостей, а в основной аудитории Университета Осло, где могут разместиться сто человек.

Банкет в честь нобелевского лауреата будет отменен.

Ранее об отмене банкета в честь нобелевских лауреатов по медицине, физике, химии, литературе и экономике объявил Нобелевский фонд в Стокгольме.

По словам Нельстада, также пока неясно, сможет ли лауреат (или лауреаты) прибыть в Осло для того, чтобы получить премию лично. В Стокгольме также не исключают, что церемония может пройти онлайн, а личные приглашения будут разосланы в будущем году.