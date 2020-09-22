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Дальнее зарубежье 22.09.2020 16:35

Около 3,5 тыс мирных афганцев погибли и пострадали за полгода в результате терактов талибов

Около 3,5 тыс мирных жителей Афганистана погибли и получили ранения за последние полгода в результате террористических актов, совершенных боевиками движения "Талибан" , сообщило во вторник министерство внутренних дел страны.

Представитель ведомства Тарик Ариан, слова которого приводят афганские СМИ, заявил журналистам, что за последние шесть месяцев талибы совершили порядка 7 тыс вооруженных нападений, привели в действие свыше тысячи взрывных устройств.

СМИ отмечают, что глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла сообщил на церемонии запуска межафганских переговоров, что с конца февраля, когда было подписано соглашение между США и талибами, в стране свыше 12 тыс афганцев погибли и более 15 тыс получили ранения.

Соглашение между США и движением "Талибан", открывшее путь к мирным межафганским переговорам, было подписано 29 февраля.

Официальный старт мирным переговорам был дан 12 сентября в столице Катара Дохе.

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Тэги: АФГАНИСТАН, МВД, ТАЛИБЫ, ТЕРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]