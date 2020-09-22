Около 3,5 тыс мирных афганцев погибли и пострадали за полгода в результате терактов талибов

Около 3,5 тыс мирных жителей Афганистана погибли и получили ранения за последние полгода в результате террористических актов, совершенных боевиками движения "Талибан" , сообщило во вторник министерство внутренних дел страны.
Представитель ведомства Тарик Ариан, слова которого приводят афганские СМИ, заявил журналистам, что за последние шесть месяцев талибы совершили порядка 7 тыс вооруженных нападений, привели в действие свыше тысячи взрывных устройств.
СМИ отмечают, что глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла сообщил на церемонии запуска межафганских переговоров, что с конца февраля, когда было подписано соглашение между США и талибами, в стране свыше 12 тыс афганцев погибли и более 15 тыс получили ранения.
Соглашение между США и движением "Талибан", открывшее путь к мирным межафганским переговорам, было подписано 29 февраля.
Официальный старт мирным переговорам был дан 12 сентября в столице Катара Дохе.
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