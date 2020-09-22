Возобновление рейсов в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Корею не заинтересовало туристов - РСТ

Несмотря на возобновление авиасообщения, туристы не спешат бронировать туры в Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
РФ возобновила авиаперевозку в три страны СНГ 21 сентября, а с 27 сентября восстанавливает воздушное сообщение с Южной Кореей.
"Из этих стран россияне больше всего ждали открытия Белоруссии, экскурсионный и лечебный отдых в которой востребован круглый год. Но один рейс в неделю для туризма не интересен. Ранее "Аэрофлот" и "Белавиа" летали туда 20-30 раз в неделю, плюс было активное железнодорожное сообщение. Кроме того, туристов смущает нестабильная политическая обстановка", - сказала Тюрина.
Она напомнила, что правила въезда в Белоруссию весьма лояльны - у туристов не спрашивают справок об отсутствии COVID-19 и не требуют прохождения карантина.
"Что касается Киргизии, то там популярен отдых на озере Иссык-Куль, но сезон уже закончился. К тому же Средняя Азия обходится весьма недешево за счет перелета, и выбирают ее, как правило, искушенные путешественники. А вот в Узбекистане и Армении сейчас как раз самый сезон, туристы интересуются, но границы закрыты", - отметила Тюрина.
По ее словам, надежды у туроператоров есть на Казахстан, поскольку на направлении нет ярко выраженной сезонности, а отели снизили цены из-за COVID-19. При въезде в страну не нужно проходить карантин, но требуется справка об отсутствии коронавируса.
"В Казахстан чаще едут с деловыми целями. Там интересные экскурсии на природу, как раз наступила золотая осень. Туристы звонят, выясняют условия посещения. Но запросов на туры пока нет", - сказала эксперт.
Сложнее всего путешественникам попасть в Южную Корею. По прибытии в аэропорт Сеула нужно сдать тест ПЦР на коронавирус, а затем, вне зависимости от его результата, провести в карантине 14 дней. Нахождение в специальном помещении обойдется в $100 в день. Кроме того, Корея приостановила безвизовый режим с Россией, а посольство страны не принимает документы на туристические визы.
"На новостях об открытии границ с Южной Кореей туроператоры стали получать звонки. Но когда туристы узнали условия въезда, решили подождать. О восстановлении турпотока в страну можно будет говорить только после снятия всех ограничений", - заключила эксперт.
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