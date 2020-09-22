В Азербайджане вторые сутки подряд фиксируется менее 100 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 98 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 39 тыс. 378, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 92 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 578.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 36 тыс. 949 человек (+113 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 851 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,672 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 64 тыс. 475 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
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