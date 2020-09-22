На юге Азербайджана открыли туристический комплекс за 4 млн манатов

Туристический комплекс введен в эксплуатацию в городе Астара, инвестиции в проект составили 4 млн манатов, сообщает Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA).
«Туристический комплекс, созданный молодым предпринимателем, включает четырехэтажную гостиницу, фитнес-центр, конно-спортивный комплекс, картинг, ресторан, детский развлекательный центр и пляжи. Здесь создано более 60 рабочих мест», - сообщает KOBIA, передает «Интерфакс-Азербайджан».
По оценкам KOBIA, открытие туристического комплекса будет иметь важное значение для развития туризма в Азербайджане в постпандемический период, в частности, внутреннего и трансграничного туризма. Комплекс также внесет положительный вклад в развитие Ленкоранского экономического района, создание новых рабочих мест, а также продвижение предпринимательства.
Как отмечает Агентство, в настоящее время идет работа по получению комплексом документа о поощрении инвестиций.
KOBIA продолжит оказывать господдержку инвестору для расширения деятельности комплекса, создания новых рабочих мест.
Кроме этого, KOBIA сообщает, что благодаря сотрудничеству между предпринимателями Габалинского и Ленкоранского районов запущено совместное производство чая с лавандой под новым брендом «Lavandeli», продукция которой поступит в продажу в ближайшие дни.
«На следующем этапе KOBIA продолжит поддержку предприятию в расширении производства, продажи и маркетинга чая с лавандой», - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
Азербайджанская армия отрабатывает огневые удары бронетехникой
Докладчики ПАСЕ приветствуют решение об освобождении Ягублу под домашний арест
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ЕАЭС введет антидемпинговую пошлину на алюминиевую ленту из Азербайджана
IFO улучшило прогноз падения ВВП Германии в 2020г до 5,2% с 6,7%
Минтруда Азербайджана направит 177 тыс. манатов на проектирование центра DOST в Сабирабадском районе
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Джонсон объявил о повторном введении в Англии мер по борьбе с COVID-19, нарушение которых предусматривает штрафы
Около 3,5 тыс мирных афганцев погибли и пострадали за полгода в результате терактов талибов
Украине нужны судебная реформа и независимые антикоррупционные институты - Боррель
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«Защитим Каспий» при поддержке Bakcell и партнеров
В Баку открылась онлайн-выставка «Полководцы Великой Отечественной войны»
Nar наградил абитуриентов набравших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори