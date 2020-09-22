Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0006 RUR   0.0223 GBR   2.1796 TRY   0.2228

Цена на нефть

$/bbl   21.09 WTI 39.31 -1.80 Brent 41.44 -1.71

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 22.09.2020 16:18

На юге Азербайджана открыли туристический комплекс за 4 млн манатов

Туристический комплекс введен в эксплуатацию в городе Астара, инвестиции в проект составили 4 млн манатов, сообщает Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA).

«Туристический комплекс, созданный молодым предпринимателем, включает четырехэтажную гостиницу, фитнес-центр, конно-спортивный комплекс, картинг, ресторан, детский развлекательный центр и пляжи. Здесь создано более 60 рабочих мест», - сообщает KOBIA, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По оценкам KOBIA, открытие туристического комплекса будет иметь важное значение для развития туризма в Азербайджане в постпандемический период, в частности, внутреннего и трансграничного туризма. Комплекс также внесет положительный вклад в развитие Ленкоранского экономического района, создание новых рабочих мест, а также продвижение предпринимательства.

Как отмечает Агентство, в настоящее время идет работа по получению комплексом документа о поощрении инвестиций.

KOBIA продолжит оказывать господдержку инвестору для расширения деятельности комплекса, создания новых рабочих мест.

Кроме этого, KOBIA сообщает, что благодаря сотрудничеству между предпринимателями Габалинского и Ленкоранского районов запущено совместное производство чая с лавандой под новым брендом «Lavandeli», продукция которой поступит в продажу в ближайшие дни.

«На следующем этапе KOBIA продолжит поддержку предприятию в расширении производства, продажи и маркетинга чая с лавандой», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: KOBIA, ТУРИЗМ, РАЗВИТИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]