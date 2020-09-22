На юге Азербайджана открыли туристический комплекс за 4 млн манатов

Туристический комплекс введен в эксплуатацию в городе Астара, инвестиции в проект составили 4 млн манатов, сообщает Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA).

«Туристический комплекс, созданный молодым предпринимателем, включает четырехэтажную гостиницу, фитнес-центр, конно-спортивный комплекс, картинг, ресторан, детский развлекательный центр и пляжи. Здесь создано более 60 рабочих мест», - сообщает KOBIA, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По оценкам KOBIA, открытие туристического комплекса будет иметь важное значение для развития туризма в Азербайджане в постпандемический период, в частности, внутреннего и трансграничного туризма. Комплекс также внесет положительный вклад в развитие Ленкоранского экономического района, создание новых рабочих мест, а также продвижение предпринимательства.

Как отмечает Агентство, в настоящее время идет работа по получению комплексом документа о поощрении инвестиций.

KOBIA продолжит оказывать господдержку инвестору для расширения деятельности комплекса, создания новых рабочих мест.

Кроме этого, KOBIA сообщает, что благодаря сотрудничеству между предпринимателями Габалинского и Ленкоранского районов запущено совместное производство чая с лавандой под новым брендом «Lavandeli», продукция которой поступит в продажу в ближайшие дни.

«На следующем этапе KOBIA продолжит поддержку предприятию в расширении производства, продажи и маркетинга чая с лавандой», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде