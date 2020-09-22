Движение поездов в Грузии возобновилось после ликвидации аварии в контактной сети

Движение поездов по Грузинской железной дороге, которое во вторник было полностью остановлено из-за аварии в контактной сети, восстановлено, сообщает во вторник пресс-служба ГЖД.

Движение на магистрали было парализовано в течение нескольких часов.

"К настоящему времени движение поездов поэтапно возобновлено по всем направлениям", - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что в ходе работ, осуществляемых в рамках проекта модернизации магистрали компанией-подрядчиком China Railway 23rd Bureau Group Co. Ltd., была повреждена опора контактной сети, в результате чего движение всех поездов было остановлено.

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог страны - 1 тыс. 324 км. В системе 45 тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.