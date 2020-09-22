Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0006 RUR   0.0223 GBR   2.1796 TRY   0.2228

Цена на нефть

$/bbl   21.09 WTI 39.31 -1.80 Brent 41.44 -1.71

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 22.09.2020 16:24

Движение поездов в Грузии возобновилось после ликвидации аварии в контактной сети

Движение поездов по Грузинской железной дороге, которое во вторник было полностью остановлено из-за аварии в контактной сети, восстановлено, сообщает во вторник пресс-служба ГЖД.

Движение на магистрали было парализовано в течение нескольких часов.

"К настоящему времени движение поездов поэтапно возобновлено по всем направлениям", - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что в ходе работ, осуществляемых в рамках проекта модернизации магистрали компанией-подрядчиком China Railway 23rd Bureau Group Co. Ltd., была повреждена опора контактной сети, в результате чего движение всех поездов было остановлено.

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог страны - 1 тыс. 324 км. В системе 45 тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]