Первая леди Азербайджана приняла участие в открытии ряда образовательных учреждений

Первый вице-президент Азербайджана, первая леди страны Мехрибан Алиева во вторник приняла участие в открытии нового здания Детской художественной школы №3 в поселке Бюльбюле.

Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, школа рассчитана на 493 учеников, в которой проходят обучение по 17 специальностям.

Помимо этого Алиева также приняла участие в открытии нового здания детского сада №212 в поселке Шаган, рассчитанного на 100 детей.

Х.Насирзаде