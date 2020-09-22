Первая леди Азербайджана приняла участие в открытии ряда образовательных учреждений

Первый вице-президент Азербайджана, первая леди страны Мехрибан Алиева во вторник приняла участие в открытии нового здания Детской художественной школы №3 в поселке Бюльбюле.
Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, школа рассчитана на 493 учеников, в которой проходят обучение по 17 специальностям.
Помимо этого Алиева также приняла участие в открытии нового здания детского сада №212 в поселке Шаган, рассчитанного на 100 детей.
Х.Насирзаде
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