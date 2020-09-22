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Социум 22.09.2020 16:27

Первая леди Азербайджана приняла участие в открытии ряда образовательных учреждений

Первый вице-президент Азербайджана, первая леди страны Мехрибан Алиева во вторник приняла участие в открытии нового здания Детской художественной школы №3 в поселке Бюльбюле.

Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, школа рассчитана на 493 учеников, в которой проходят обучение по 17 специальностям.

Помимо этого Алиева также приняла участие в открытии нового здания детского сада №212 в поселке Шаган, рассчитанного на 100 детей.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПЕРВАЯ/ЛЕДИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЪЕКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]