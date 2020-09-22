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Бизнес и законодательство 22.09.2020 16:41

Азербайджан на WorldFood Moscow представлен около 30 компаниями

Азербайджан на международной выставке продуктов питания «WorldFood Moscow» представлен порядка 30 компаниями, сообщает Минэкономики.

«На выставке Worldfood Moscow 2020, открывшейся во вторник, Азербайджан представлен единым национальным стендом. Здесь представлена продукция 30 азербайджанских компаний: гранатовый сок, фундук, вина и прочие алкогольные напитки, фрукты и овощи, минеральные воды, кондитерские и мучные изделия, чай, варенье, сухофрукты и дистилляты, компот, лимонад и пр.», - подчеркивается в сообщении.

По данным Минэкономики, ранее азербайджанская продукция ненефтяного сектора была представлена на ряде международных выставок в России, в рамках которых состоялись переговоры между азербайджанскими предпринимателями и иностранными бизнесменами по вопросам экспорта и достигнуты договоренности.

В частности, в рамках двух международных выставок, организованных в России в 2019 году, азербайджанские компании заключили контракты стоимостью 11,1 млн манатов на экспорт в РФ различных видов фруктов и овощей, фруктовых соков и концентратов, вина и других алкогольных напитков, фундука и другой продукции.

«До сих пор по этим договорам в РФ экспортировано азербайджанской продукции на сумму более 10,7 млн маната», - отмечает ведомство.

По данным министерства, в рамках выставки «Продэкспо 2020» 10-14 февраля в Москве азербайджанские компании заключили договора на экспорт продукции стоимостью 14 млн манатов, по которым до сих пор экспортировано товаров более, чем на 10 млн манатов.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВЫСТАВКА, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]