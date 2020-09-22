Минтруда Азербайджана направит 177 тыс. манатов на проектирование центра DOST в Сабирабадском районе

Минтруда и соцзащиты населения привлекло ООО «AM M Line» для проектирования строительства центра DOST в Сабирабадском районе.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 177 тыс. манатов.

Х.Насирзаде