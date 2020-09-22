Режим прекращения огня в Идлибе в целом соблюдается и нужно добиться того же во всей Сирии - Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник заявил, что режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб в целом не нарушается.

"В Сирии режим прекращения огня в Идлибе в целом соблюдается", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН.

Вместе с тем, он призвал прекратить боевые действия не только там, но и на всей территории Сирии, и отметил, что ведется работа над созывом следующего раунда заседаний Конституционного комитета".

Очередная встреча сирийского Конституционного комитета запланирована на 5-6 октября. Встречу в августе пришлось приостанавливать после того, как у нескольких участников был выявлен коронавирус COVID-19.