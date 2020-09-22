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Дальнее зарубежье 22.09.2020 22:45

Режим прекращения огня в Идлибе в целом соблюдается и нужно добиться того же во всей Сирии - Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник заявил, что режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб в целом не нарушается.

"В Сирии режим прекращения огня в Идлибе в целом соблюдается", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН.

Вместе с тем, он призвал прекратить боевые действия не только там, но и на всей территории Сирии, и отметил, что ведется работа над созывом следующего раунда заседаний Конституционного комитета".

Очередная встреча сирийского Конституционного комитета запланирована на 5-6 октября. Встречу в августе пришлось приостанавливать после того, как у нескольких участников был выявлен коронавирус COVID-19.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, СИРИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]