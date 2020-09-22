Нефть дорожает на новостях о шторме в США

Цены на нефть эталонных марок во вторник повышаются на новостях о шторме "Бета", который достиг побережья США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:52 составляет $41,67 за баррель, что на $0,23 (0,56%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,15 (0,38%) - до $39,46 за баррель. Октябрьский контракт истекает с закрытием торгов во вторник. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI прибавили в цене $0,15 (0,38%) и торгуются на уровне $39,69 за баррель.

Тропический шторм "Бета" в понедельник вечером обрушился на побережье штата Техас, сообщают СМИ. Как отмечает Bloomberg, шторм может достичь Луизианы. Однако ожидается, что шторм не приведет к длительным перебоям в работе буровых установок на шельфе.

Тем временем в Англии вновь вводят ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, в частности, ограничения на часы работы для баров и ресторанов, а также на максимальное число собирающихся вместе людей, заявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Меры, вводимые для сдерживания пандемии коронавируса оказывают "прямое и довольно выраженное влияние на нефтяной спрос", отмечает аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт, которую цитирует MarketWatch.

Накануне нефть существенно подешевела на опасениях по поводу возобновления добычи на востоке Ливии.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, сообщило агентство Dow Jones.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на ливийских чиновников сообщила, что добыча в стране будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки, начиная с четверга.

Однако аналитики Goldman Sachs считают, что добыча нефти в Ливии к декабрю вырастет лишь на 400 тыс. б/с, пишет S&P Global Platts. Они отмечают, что любой риск повышения предложения на рынке компенсируется перспективами его снижения в связи с более высоким уровнем соблюдения сделки ОПЕК+.

Аналитики Bloomberg Intelligence, в свою очередь, полагают, что добыча нефти в стране в четвертом квартале может достичь 1 млн б/с, если перемирие между Хафтаром и правительством Файеза Сарраджа удастся сохранить.