Эрдоган на ГА ООН призвал не игнорировать права Турции на ресурсы в Восточном Средиземноморье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз призвал мировое сообщество не игнорировать права турок на ресурсы в Восточном Средиземноморье.
"Игнорирование наших прав на природные ресурсы в Восточном Средиземноморье нельзя объяснить ни с точки зрения законов, ни с точки зрения здравого смысла", - сказал Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН во вторник.
Турецкий лидер отметил, что в его приоритеты входит решение кризиса в Восточном Средиземноморье путем диалога, основанного на нормах международного права.
"Турция не потерпит никаких преследований и нападений в Восточном Средиземноморье. Мы хотим решать проблемы в регионе посредством диалога (с Грецией - ИФ) на справедливой основе и в соответствии с международными законами", - добавил Эрдоган.
В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Турции в этом районе.
Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.
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