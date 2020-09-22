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ТЭК 22.09.2020 19:38

Эрдоган на ГА ООН призвал не игнорировать права Турции на ресурсы в Восточном Средиземноморье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз призвал мировое сообщество не игнорировать права турок на ресурсы в Восточном Средиземноморье.

"Игнорирование наших прав на природные ресурсы в Восточном Средиземноморье нельзя объяснить ни с точки зрения законов, ни с точки зрения здравого смысла", - сказал Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН во вторник.

Турецкий лидер отметил, что в его приоритеты входит решение кризиса в Восточном Средиземноморье путем диалога, основанного на нормах международного права.

"Турция не потерпит никаких преследований и нападений в Восточном Средиземноморье. Мы хотим решать проблемы в регионе посредством диалога (с Грецией - ИФ) на справедливой основе и в соответствии с международными законами", - добавил Эрдоган.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Турции в этом районе.

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]