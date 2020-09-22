Гафарова и Матвиенко обсудили вопросы взаимодействия на международных площадках

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках визита в Москву во вторник провела встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Собеседники выразили удовлетворение уровнем и динамикой политического диалога, отметили прочные связи между парламентами России и Азербайджана.
«У нас сложилось эффективное взаимодействие на международных форумах, ведется интенсивный диалог по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества», - сказала Матвиенко.
По ее словам, эффективным механизмом является Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Федеральным Собранием России и Милли Меджлисом Азербайджана.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия на международных парламентских площадках, включая Межпарламентскую Ассамблею государств-участников СНГ, Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Межпарламентский союз.
Председатель СФ коснулась темы возрастающего значения роли женщин в обществе и политической жизни.
Матвиенко пригласила Гафарову принять участие в Третьем Евразийском женском форуме, который пройдет в 2021 году в Санкт-Петербурге.
Сахиба Гафарова поблагодарила за приглашение. Она отметила последовательное развитие экономического сотрудничества между странами, рост взаимодействия между регионами двух стран. «Россия для Азербайджана является главным торговым партнёром, важную роль в развитии межрегиональных связей играет Форум регионов России и Азербайджана», - сказала спикер парламента Азербайджана.
Она подчеркнула особое отношение к русскому языку и русской культуре в Республике.
Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.
А.Ахмедова
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