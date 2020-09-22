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Внешняя политика 22.09.2020 20:12

Гафарова и Матвиенко обсудили вопросы взаимодействия на международных площадках

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках визита в Москву во вторник провела встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Собеседники выразили удовлетворение уровнем и динамикой политического диалога, отметили прочные связи между парламентами России и Азербайджана.

«У нас сложилось эффективное взаимодействие на международных форумах, ведется интенсивный диалог по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества», - сказала Матвиенко.

По ее словам, эффективным механизмом является Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Федеральным Собранием России и Милли Меджлисом Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия на международных парламентских площадках, включая Межпарламентскую Ассамблею государств-участников СНГ, Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Межпарламентский союз.

Председатель СФ коснулась темы возрастающего значения роли женщин в обществе и политической жизни.

Матвиенко пригласила Гафарову принять участие в Третьем Евразийском женском форуме, который пройдет в 2021 году в Санкт-Петербурге.

Сахиба Гафарова поблагодарила за приглашение. Она отметила последовательное развитие экономического сотрудничества между странами, рост взаимодействия между регионами двух стран. «Россия для Азербайджана является главным торговым партнёром, важную роль в развитии межрегиональных связей играет Форум регионов России и Азербайджана», - сказала спикер парламента Азербайджана.

Она подчеркнула особое отношение к русскому языку и русской культуре в Республике.

Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

А.Ахмедова

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Тэги: РОССИЯ, ПАРЛАМЕНТЫ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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