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Дальнее зарубежье 22.09.2020 20:15

ООН не должна костенеть, необходимо адаптироваться к реалиям современного мира - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Организация Объединенных Наций успешно справляется со своими задачами, но ей следует последовательно адаптироваться к новым реалиям современности.

"Оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что при всех сложностях периода "холодной войны", кардинальных геополитических сдвигов, при сегодняшних хитросплетениях в мировой политике ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир", - сказал Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что организация содействует устойчивому развитию народов и континентов, помогает в преодолении локальных кризисов.

"Этот колоссальный потенциал и опыт ООН востребован и служит хорошей основой для того, чтобы идти вперед. Ведь, как и любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира", - заявил президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПУТИН, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]