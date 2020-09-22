ООН не должна костенеть, необходимо адаптироваться к реалиям современного мира - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Организация Объединенных Наций успешно справляется со своими задачами, но ей следует последовательно адаптироваться к новым реалиям современности.

"Оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что при всех сложностях периода "холодной войны", кардинальных геополитических сдвигов, при сегодняшних хитросплетениях в мировой политике ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир", - сказал Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что организация содействует устойчивому развитию народов и континентов, помогает в преодолении локальных кризисов.

"Этот колоссальный потенциал и опыт ООН востребован и служит хорошей основой для того, чтобы идти вперед. Ведь, как и любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира", - заявил президент РФ.