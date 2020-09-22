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Макроэкономика 22.09.2020 20:16

Путин: восстанавливать глобальную экономику после коронавируса придётся очень долго, потребуются новые нестандартные решения

Глобальную экономику после пандемии коронавируса придется восстанавливать долго, оценить масштаб социально-экономического шока еще предстоит, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго", - сказал Путин, выступая на Генассамблее ООН.

Он подчеркнул, что далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры, потребуются новые нестандартные решения.

"Выработать их мы можем только вместе", - сказал Путин.

Пандемия коронавируса, отметил президент РФ, стала для мира новым вызовом. "Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое - сотни тысяч человеческих жизней", - отметил Путин.

Реалии сегодняшнего дня, заметил он, - карантин, закрытие границ, многочисленные тяжелые проблемы для граждан практически всех государств. "Особенно это тяжело для людей старших поколений, которые из-за вынужденных ограничений, порой, неделями, а-то и месяцами не могли обнять своих близких, детей, внуков", - отметил глава государства.

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Тэги: ПУТИН, КОРОНАКРИЗИС, ЭКОНОМИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]