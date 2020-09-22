Совбез ООН должен быть ключевым звеном системы глобального управления - Путин

Совет безопасности ООН должен учитывать интересы всех стран, при этом оставаясь ключевым звеном системы глобального управления, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов", - заявил Путин на Генассамблее ООН.
По его словам, право вето пяти ядерных держав, победительниц во Второй мировой войне, "и сегодня отражает реальный военно-политический баланс".
"Это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств, дает возможность искать компромисс, или, как минимум, избегать решений категорически неприемлемых для других", - подчеркнул президент РФ.
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