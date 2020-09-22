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Дальнее зарубежье 22.09.2020 20:18

Совбез ООН должен быть ключевым звеном системы глобального управления - Путин

Совет безопасности ООН должен учитывать интересы всех стран, при этом оставаясь ключевым звеном системы глобального управления, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов", - заявил Путин на Генассамблее ООН.

По его словам, право вето пяти ядерных держав, победительниц во Второй мировой войне, "и сегодня отражает реальный военно-политический баланс".

"Это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств, дает возможность искать компромисс, или, как минимум, избегать решений категорически неприемлемых для других", - подчеркнул президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПУТИН, ООН, СБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]