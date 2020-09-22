Россия предлагает заключить соглашение, запрещающее размещать оружие в космосе - Путин

Россия предлагает ведущим космическим державам заключить соглашение на юридическом уровне запрещающее размещение оружия в космосе или применение силы к космическим объектам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы применения силы в отношении космических объектов", - сказал Путин, выступая на Генассамблее ООН.