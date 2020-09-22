Комитет сената США поддержал кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Беларуси

Члены комитета сената США по иностранным делам во вторник поддержали кандидатуру Джили Фишер на пост посла страны в Беларуси.
В ходе заседания Фишер оказалась в числе 15 кандидатов на разные должности, утверждением которых занимается сенат.
Теперь сенат в полном составе должен проголосовать по кандидатуре Фишер. Ожидается, что она без проблем заручится там поддержкой большинства и, таким образом, станет послом в Беларуси.
При этом глава комитета по иностранным делам Джим Риш подчеркнул, что отправка посла в Беларусь в период, когда в этой стране проходят массовые акции протеста, не следует воспринимать как знак поддержки белорусскому президенту Александру Лукашенко.
"Я надеюсь, никто не будет интерпретировать отправку посла как подарок для Лукашенко (...) Ему следует уйти со своего поста", - сказал Риш.
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