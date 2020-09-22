Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0006 RUR   0.0223 GBR   2.1796 TRY   0.2228

Цена на нефть

$/bbl   21.09 WTI 39.31 -1.80 Brent 41.44 -1.71

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.09.2020 20:31

Путин: продление договора РФ и США о стратегических наступательных вооружениях - первоочередной вопрос

Продление договора РФ и США о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в феврале 2021 года, это первоочередной вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, это, конечно, продление договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года, совсем скоро. Мы ведем такие переговоры с американскими партнерами", - сказал Путин, выступая на Генассамблее ООН.

Президент РФ добавил: "Кроме того, рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года, хочу это подчеркнуть, уже с прошлого года Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира, до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США".

Путин заметил: "К сожалению, пока мы не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников".

Президент РФ отметил, что подобные встречные шаги по конкретным вопросам создали бы хорошую основу для начала серьёзного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

"Его целью стал бы выход на комплексные договорённости, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности, учитывающей предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающей не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям", - считает Путин.

Россия, по его словам, приложит все усилия, чтобы содействовать мирному, политико-дипломатическому урегулированию региональных кризисов и конфликтов, обеспечению стратегической стабильности.

"Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы, прежде всего в сфере контроля над вооружениями, укрепления действующих здесь договорных режимов. Это в том числе касается запрета химического, биологического и токсинного оружия", - сказал Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, США, ДСНВ


Похожие новости


Трамп восхищен тем, как Путин управляет Россией - бывший адвокат президента США Трамп склоняется к проведению саммита G7 после выборов в США, готов позвать на него Путина Трамп назвал разговор с Путиным очень продуктивным Путин сумел настроить Трампа против лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо, сравнив того с Хиллари Клинтон - Болтон Трамп поблагодарил Путина за усилия по нормализации рынков энергоресурсов - Белый дом США уничтожают доллар как международную валюту - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]