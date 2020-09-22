Снятие барьеров и нелегитимных санкционных ограничений в мировой торговле могло бы способствовать восстановлению глобального роста, считает президент России Владимир Путин.
"Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН.
В этой связи Путин привел оценки экспертов, согласно которым полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест.
"Нужно сделать всё, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни", - отметил он.
Президент России назвал этот вопрос острейшей глобальной социальной проблемой.
"Поэтому миссия политики сейчас - прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе", -подчеркнул Путин.
Он также напомнил о российской инициативе "о введении так называемых зелёных коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией".
Алиев и Зеленский подтвердили курс на стратегическое партнерство между Азербайджаном и Украиной
Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
Гафарова и Матвиенко обсудили вопросы взаимодействия на международных площадках
Возобновление рейсов в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Корею не заинтересовало туристов - РСТ
Генсек ООН предостерегает страны мира от «вакцинного национализма»
Первая леди Азербайджана приняла участие в открытии ряда образовательных учреждений
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ЕЦБ объясняет рост нормы сбережения в еврозоне "непреднамеренной экономией" из-за карантинных мер
Трамп готов первым в США опробовать вакцину от COVID-19 - Белый дом
США не имеют права добиваться восстановления санкций против Ирана - Макрон
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«Защитим Каспий» при поддержке Bakcell и партнеров
В Баку открылась онлайн-выставка «Полководцы Великой Отечественной войны»
Nar наградил абитуриентов набравших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори