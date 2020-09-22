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Бизнес и законодательство 22.09.2020 20:45

Путин призвал расчистить мировую торговлю от барьеров и "нелегитимных санкций"

Снятие барьеров и нелегитимных санкционных ограничений в мировой торговле могло бы способствовать восстановлению глобального роста, считает президент России Владимир Путин.

"Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН.

В этой связи Путин привел оценки экспертов, согласно которым полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест.

"Нужно сделать всё, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни", - отметил он.

Президент России назвал этот вопрос острейшей глобальной социальной проблемой.

"Поэтому миссия политики сейчас - прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе", -подчеркнул Путин.

Он также напомнил о российской инициативе "о введении так называемых зелёных коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией".

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Тэги: ПУТИН, МИР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]