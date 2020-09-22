Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган выразил соболезнование азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате провокации ВС Армении.
«Президент Турции 22 сентября позвонил президенту Азербайджана. Эрдоган выразил президенту Алиеву и азербайджанскому народу соболезнования в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате провокации ВС Армении на границе», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Алиев, в свою очередь, выразил Эрдогану признательность за постоянную поддержку Турцией позиции Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.
«В ходе разговора собеседники также обсудили вопросы развития двусторонних отношений», - подчеркивается в информации пресс-службы азербайджанского лидера.
Как сообщалось ранее, 21 сентября в 9:20 при предотвращении провокации ВС Армении в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы погиб сверхсрочник, младший сержант Эльшан Маммадов.
А.Ахмедова
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