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Внешняя политика 22.09.2020 20:41

Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган выразил соболезнование азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате провокации ВС Армении.

«Президент Турции 22 сентября позвонил президенту Азербайджана. Эрдоган выразил президенту Алиеву и азербайджанскому народу соболезнования в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате провокации ВС Армении на границе», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев, в свою очередь, выразил Эрдогану признательность за постоянную поддержку Турцией позиции Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

«В ходе разговора собеседники также обсудили вопросы развития двусторонних отношений», - подчеркивается в информации пресс-службы азербайджанского лидера.

Как сообщалось ранее, 21 сентября в 9:20 при предотвращении провокации ВС Армении в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы погиб сверхсрочник, младший сержант Эльшан Маммадов.

А.Ахмедова

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]