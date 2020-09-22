Рухани обвинил США в незаконных попытках ограничить оборонные возможности Ирана

Иранский президент Хасан Рухани заявил, что США пытаются незаконным образом ограничить оборонные возможности Ирана.
"Они пытаются ограничить минимальные оборонные потребности Ирана", - сказал Рухани, выступая на Генассамблее ООН.
Вместе с тем, он выразил признательность, в особенности Китаю и России, "которые дважды высказали решительное "нет" незаконным американским попыткам воспользоваться СБ ООН (для борьбы против Ирана - ИФ)".
Он также отметил, что у США не получится навязать Тегерану переговоры, так как без независимости жить сложнее.
"США не могут навязать нам ни переговоров, ни войны. Да, жизнь под санкциями сложна, однако сложнее будет жить без независимости. Политическая свобода для нас очень важна. Мы никогда не будем торговаться нашей свободой в обмен на невмешательство иностранного государства", - заявил иранский лидер.
Он отметил, что Иран "не заслуживает санкций".
"Мы не будем играть роль разменной монеты в момент, когда проводятся выборы в США. Сегодня мы говорим "нет" такой наглости", - подчеркнул Рухани.
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