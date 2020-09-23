Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла на Украине

Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США на Украине, затем его кандидатуру должен утвердить полный состав верхней палаты Конгресса, большинство в которой имеют республиканцы, сообщает пресс-служба комитета.
"Я рад, что Комитет сегодня утром принял пятнадцать кандидатов. Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов в Японии и на Украине на голосование Сената в полном составе. Эти должности играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США", - сказал глава комитета по иностранным делам Джим Риш.
Он убежден, что Сенат США вскоре утвердит кандидатуру Дейтона.
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