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СНГ 23.09.2020 09:11

Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла на Украине

Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США на Украине, затем его кандидатуру должен утвердить полный состав верхней палаты Конгресса, большинство в которой имеют республиканцы, сообщает пресс-служба комитета.

"Я рад, что Комитет сегодня утром принял пятнадцать кандидатов. Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов в Японии и на Украине на голосование Сената в полном составе. Эти должности играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США", - сказал глава комитета по иностранным делам Джим Риш.

Он убежден, что Сенат США вскоре утвердит кандидатуру Дейтона.

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Тэги: США, СЕНАТ, УКРАИНА, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]