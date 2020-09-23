Эрдоган просит Макрона быть конструктивным в вопросе Восточного Средиземноморья

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что ожидает конструктивной позиции и здравого смысла от французской стороны в решении кризиса в Восточном Средиземноморье.

"Нам необходимо оценить возможности дипломатии и внедрить устойчивые переговорные процессы. Я надеюсь на сдержанную и конструктивную позицию со стороны Франции в этом вопросе, потому что постоянное функционирование механизма консультаций между нашими странами может быть очень полезно для всех", - говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

Эрдоган также отметил, что причиной напряженности в Восточном Средиземноморье является отрицание законных прав Анкары в этом регионе.

В понедельник Макрон, выступая на Генассамблее ООН заявил, что ожидает от Анкары уважения европейской позиции по Восточному Средиземноморью и призвал Эрдогана воздержаться от оскорблений.

"Мы уважаем Турцию. Мы готовы к диалогу с Турцией. Но мы ожидаем, что Турция будет уважать европейский суверенитет, международное право и внесет ясность в свои действия как в Ливии, так и в Сирии. Оскорбления ни к чему", - заявил французский лидер.

Ранее Макрон призвал ЕС объединиться против действий Турции в Средиземном море. По его словам, "сегодня Турция больше не партнер в Средиземноморском регионе", и, хотя она остается союзником по НАТО, одновременно с тем Анкара проводит "недопустимую деятельность в регионе".

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Франция же активно поддерживает позицию двух этих стран ЕС.