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СНГ 23.09.2020 10:01

Таджикистан выдвинет свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН

Кандидатура Таджикистана будет выдвинута в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, заявил президент республики Эмомали Рахмон.

"Учитывая опыт, накопленный в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотиками, и с целью представления таджикского опыта миросоздания мы намерены выдвинуть кандидатуру Таджикистана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы. Мы надеемся, что данная инициатива Таджикистана найдет одобрение, и наша кандидатура будет поддержана странами - членами", - заявил Рахмон, выступая на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

По его словам, Таджикистан, переживший все ужасы навязанной гражданской войны, глубоко осознает важность всестороннего поддержания мира.

"Таджикистан приветствует миротворческую деятельность ООН и всегда прилагает усилия для внесения своего возможного вклада в этот процесс. Силы нашей полиции участвуют в операциях Организации в Дарфуре, Южном Судане, а также в городе Абей Судана. Мы намерены и далее сотрудничать с соответствующими учреждениями ООН в этой сфере", - отметил таджикский лидер.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ООН, СОВБЕЗ, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]