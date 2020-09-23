Таджикистан выдвинет свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН

Кандидатура Таджикистана будет выдвинута в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, заявил президент республики Эмомали Рахмон.
"Учитывая опыт, накопленный в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотиками, и с целью представления таджикского опыта миросоздания мы намерены выдвинуть кандидатуру Таджикистана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы. Мы надеемся, что данная инициатива Таджикистана найдет одобрение, и наша кандидатура будет поддержана странами - членами", - заявил Рахмон, выступая на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.
По его словам, Таджикистан, переживший все ужасы навязанной гражданской войны, глубоко осознает важность всестороннего поддержания мира.
"Таджикистан приветствует миротворческую деятельность ООН и всегда прилагает усилия для внесения своего возможного вклада в этот процесс. Силы нашей полиции участвуют в операциях Организации в Дарфуре, Южном Судане, а также в городе Абей Судана. Мы намерены и далее сотрудничать с соответствующими учреждениями ООН в этой сфере", - отметил таджикский лидер.
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