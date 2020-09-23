США требуют от властей Белоруссии немедленного освобождения политтехнолога Шклярова

Власти США призывают Минск немедленно освободить политтехнолога Виталия Шклярова, задержанного в конце июля в Гомеле, заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О`Брайен.
"Соединенные Штаты призывают к немедленному освобождению Виталия Шклярова, американского гражданина и мужа американского дипломата, несправедливо задержанного в Белоруссии почти на два месяца. Господин Шкляров должен быть возвращен своей семье", - говорится в сообщении О`Брайена, опубликованном в твиттере.
Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, 7 августа ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Санкции данной статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы.
Шкляров - 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал - "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак". Жена Шклярова - гражданка США, дипломат.
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