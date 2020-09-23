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СНГ 23.09.2020 10:29

США требуют от властей Белоруссии немедленного освобождения политтехнолога Шклярова

Власти США призывают Минск немедленно освободить политтехнолога Виталия Шклярова, задержанного в конце июля в Гомеле, заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О`Брайен.

"Соединенные Штаты призывают к немедленному освобождению Виталия Шклярова, американского гражданина и мужа американского дипломата, несправедливо задержанного в Белоруссии почти на два месяца. Господин Шкляров должен быть возвращен своей семье", - говорится в сообщении О`Брайена, опубликованном в твиттере.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, 7 августа ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Санкции данной статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы.

Шкляров - 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал - "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак". Жена Шклярова - гражданка США, дипломат.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БЕЛОРУССИЯ, ШКЛЯРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]