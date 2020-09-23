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Регион 23.09.2020 09:03

Рухани считает, что администрации США после выборов придется уступить требованиям Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани выразил уверенность, что следующему президенту США, кто бы им не стал по итогам ноябрьских выборов, придется принять требования Ирана.

"У любой администрации США после грядущих выборов не будет другого выбора, кроме как уступить, столкнувшись с сопротивлением иранской нации", - сказал Рухани, выступая на Генассамблее ООН.

"Мы не разменная монета на выборах США и в американской внутренней политике", - указал он.

Рухани ранее отметил, что США пытаются незаконным образом ограничить оборонные возможности Ирана. Он также указал, что у США не получится навязать Тегерану переговоры.

"США не могут навязать нам ни переговоров, ни войны. Да, жизнь под санкциями сложна, однако сложнее будет жить без независимости. Политическая свобода для нас очень важна. Мы никогда не будем торговать нашей свободой в обмен на невмешательство иностранного государства", - подчеркнул иранский лидер.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Тегеран надеется, что он проиграет на выборах в ноябре 2020 года. По мнению Трампа, в случае переизбрания Иран быстро согласится на сотрудничество с Вашингтоном по всем спорным вопросам.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, дающий возможность вводить ограничительные меры, в том числе, против иностранных государств за поставку, продажу и транспортировку оружия Ирану.

Он отметил, что в ООН, отказавшись продлить истекающее в октябре оружейное эмбарго против Ирана, подвергают опасности весь Ближний Восток и потому - США предстоит самим добиваться прекращения торговли оружием с Ираном.

В настоящее время 13 из 15 входящих в СБ ООН стран считают, что США не имеют права добиваться возобновления санкций, так как не являются участниками соглашения по иранскому атому.

В этой ситуации генсек ООН Антониу Гутерриш проинформировал, что пока не может ничего предпринять в плане восстановления санкций, поскольку между членами СБ ООН нет единого мнения по этому вопросу.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, США, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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