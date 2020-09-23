Манат продолжает укрепляться к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 23 сентября ЦБА установил 1,9854 манат/1EUR (22 сентября - 2,0006 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 сентября сохранил 0,0223 манат/1RUB.
Х.Насирзаде
Баку ожидает от Москвы активных действий для урегулирования конфликта в Карабахе – Гафарова
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Алиев и Зеленский подтвердили курс на стратегическое партнерство между Азербайджаном и Украиной
Еще четыре страны стали странами-хозяйками Резерва медицинских средств ЕС
Возобновление рейсов в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Корею не заинтересовало туристов - РСТ
Генсек ООН предостерегает страны мира от «вакцинного национализма»
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Правительство Японии может разрешить въезд для иностранцев с октября
В Грузии за сутки 227 заражений COVID-19, скончались два человека
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«Защитим Каспий» при поддержке Bakcell и партнеров
В Баку открылась онлайн-выставка «Полководцы Великой Отечественной войны»
Nar наградил абитуриентов набравших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори