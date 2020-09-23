Манат продолжает укрепляться к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 23 сентября ЦБА установил 1,9854 манат/1EUR (22 сентября - 2,0006 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 сентября сохранил 0,0223 манат/1RUB.

Х.Насирзаде