В Украине за сутки 3 тыс. 497 подтвержденных заражений COVID-19, скончались 63 человека

Украинские медики за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 497 человек, общее число подтвержденных заражений достигло 184 тыс. 734, свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 884 новых заражениях коронавирусом за сутки, 21 сентября было выявлено 2 тыс. 675 новых больных, 20 сентября сообщалось о 2 тыс. 966 заражениях за день. 17 сентября на Украине было зафиксировано максимальное число выявленных заражений COVID-19 за сутки с начала пандемии - 3 тыс. 584.

По данным мониторинга, за минувшие сутки на Украине скончались 63 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране с начала пандемии достигло 3 тыс. 705 человек, выздоровели 81 тыс. 670 человек (+1 тыс. 769 человек за сутки).

В настоящее время на Украине COVID-19 болеет 99 тыс. 359 человек, что на 1 тыс. 665 больше, чем днем ранее, следует из данных, опубликованных на сайте Системы мониторинга.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (403), Тернопольской области (337), в Киеве (307), а также в Одесской области (287) и в Львовской области (252).