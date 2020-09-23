Зеленский пригласил компании из Азербайджана принять участие в большой приватизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил азербайджанские компании к участию в большой приватизации, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Данное предложение прозвучало в ходе телефонного разговора состоявшегося 22 сентября с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт президента Украины.

Президент Украины отметил динамику двустороннего политического диалога и пригласил азербайджанские компании к участию в большой приватизации. Он также предложил активизировать двустороннее сотрудничество в рамках проектов с Госпредприятием «Антонов».

Президенты также обсудили ход выполнения ряда масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов, которые реализуются в Украине при активном участии крупного бизнеса и инвесторов из Азербайджана.

«Приятно, что азербайджанские партнеры активно участвуют в реализации важных проектов у нас. Яркий пример – капитальный ремонт 38 километров трассы М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. Мы также движемся к завершению строительства сервисного хаба на КПВВ «Чонгар», – сказал Зеленский.

Телефонный разговор состоялся по инициативе президента Украины.

Б.Рустамбеков