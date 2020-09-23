ФСРВП отбирает подрядчика для строительства водных коммуникаций в пос. Рамана

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) объявил тендер на прокладку водопровода, а также строительство системы канализации и орошения в новом жилом квартале в поселке Рамана города Баку.

Согласно тендерному объявлению, инфраструктура должна быть рассчитана на 1,512 тыс. семей вынужденных переселенцев.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 18:00 20 октября 2020 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 21 октября 2020 года в 16:00.

Телефоны для справки: (+99412) 431-87-03, (+99412) 431-87-69.

Адрес: г.Баку, Тбилисский пр.,57D.

Х.Насирзаде