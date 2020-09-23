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Инфраструктура и тендеры 23.09.2020 10:33

ФСРВП отбирает подрядчика для строительства водных коммуникаций в пос. Рамана

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) объявил тендер на прокладку водопровода, а также строительство системы канализации и орошения в новом жилом квартале в поселке Рамана города Баку.

Согласно тендерному объявлению, инфраструктура должна быть рассчитана на 1,512 тыс. семей вынужденных переселенцев.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 18:00 20 октября 2020 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 21 октября 2020 года в 16:00.

Телефоны для справки: (+99412) 431-87-03, (+99412) 431-87-69.

Адрес: г.Баку, Тбилисский пр.,57D.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФСРВП, РАМАНА, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]