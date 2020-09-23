Белоусов: сокращение инвестпрограмм 9 крупнейших госкомпаний может лишить экономику РФ 270 млрд руб., надо минимизировать этот риск

Сокращение инвестиционных программ девяти крупнейших государственных компаний на 15%, или 270 млрд рублей, по отношению к плану может негативно отразиться на производстве, правительство пытается минимизировать этот риск, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации.

"Сокращение инвестиционного спроса со стороны девяти крупнейших компаний с госучастием относительно плана может составить около 15%, то есть порядка 270 млрд рублей к плану. Это может вызвать по цепочке сокращение производства и неплатежи у производителей инвестиционных товаров, машиностроителей и металлургов", - сказал Белоусов.

"И предотвращение этого риска сейчас, я специально обращаю на это внимание, является, наверное, ключевой задачей правительства, мы этим занимаемся в повседневном режиме", - отметил он.

Сокращение крупнейшими компаниями с госучастием своих инвестиционных программ является одним из рисков для экономики РФ, добавил первый вице-премьер. По его словам, эти программы составляют почти четверть всех инвестиций в стране и в два с половиной раза больше бюджетных инвестиций.